Экспорт из Азербайджана в Грузию увеличился

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2014 года импорт продукции в Грузию из Азербайджана увеличился на 7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении "Грузстата". Согласно информации, Грузия импортировала из Азербайджана продукцию на сумму 347,28 миллионов долларов.

Больше всего товаров Грузия импортирует из Турции. В январе-июле текущего года объем импорта продукции из Турции составил 968,4 миллионов долларов. Второе место по объему импорта занимает Китай, третье - Азербайджан.

Основной продукцией импорта из Азербайджана являются бензин, нефтепродукты, строительные материалы, электроэнергия, стеклотара, маргарин и другая продукция. Отметим, что в июле Азербайджан впервые начал экспортировать маргарин.

Товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе-июле 2014 года составил 684,9 миллионов долларов.