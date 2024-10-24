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Журналисты побывали на служебной территории береговой охраны ГПС

Журналисты побывали на служебной территории береговой охраны ГПС Организован медиатур на служебную территорию береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана .
Армия
24 октября 2024 г. 17:25
Журналисты побывали на служебной территории береговой охраны ГПС

Организован медиатур на служебную территорию береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана .

Как сообщает Report, представителей СМИ встретил начальник береговой охраны, генерал-лейтенант Музаффар Пиризаде.

Он проинформировал журналистов об истории и деятельности службы береговой охраны.

Представителям СМИ была предоставлена информация о морском музее береговой охраны, они также ознакомились с кораблем типа "Туфан", малыми кораблями и катерами-амфибиями ГПС.

Корабли Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) выполнили различные маневры в открытом море.

Фото: Вугар Ханларов

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