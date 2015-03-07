​Завершился визит командующего ВВС Турции в Азербайджан

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В рамках визита в нашу страну командующий ВВС Турции, генерал армии Акын Озтюрк побывал на военных аэродромах Азербайджана.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Высокий гость был проинформирован об эксплуатационных возможностях авиационных средств, техническом оснащении аэродромов, в том числе об инфракструктуре на данной территории.

После близкого знакомства с Военно-воздушными силами Азербайджана генерал армии А.Озтюрк высоко оценил учебно-боевую подготовку и навыки летного и технического состава частей.