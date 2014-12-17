 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане завершилось испытание беспилотных летательных аппаратов

    Проводятся также испытания авиабомб, производство которых планируется начать в следующем году

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "За 2007-2014 года перестроено более 50 находящихся в подчинении министерства оборонной промышленности предприятий".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

    По словам Я.Джамалова, в Азербайджане завершились испытания беспилотных летательных аппаратов.

    Министр добавил, что проводятся также испытания авиабомб, производство которых планируется начать в следующем году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi