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    Завершились совместные военные учения Азербайджана, Турции и Грузии

    Тбилиси. 27 ноября. REPORT.AZ/ Завершились совместные командно-штабные учения Eternity-2018 армий Азербайджана, Турции и Грузии.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщило министерство обороны Грузии.

    Личный состав Вооруженных сил Грузии и сотрудники министерства внутренних дел приняли участие вместе с военнослужащими Турции и Азербайджана в учениях в турецком городе Люлебургаз.

    Целью учений было расширение сплоченности между Вооруженными силами Грузии, Турции и Азербайджана.

    Сценарий учений состоял из операций по обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, стратегически важных железных дорог и трубопроводов в кризисных ситуациях.

    Совместные учения Грузии, Турции и Азербайджана проводятся во всех трех странах согласно принципу ротации. 

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