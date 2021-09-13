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Завершились совместные учения ВМС Азербайджана и Турции

Завершились совместные учения ВМС Азербайджана и Турции В военно-морских силах состоялось мероприятие по случаю завершения учений групп подводного нападения и обороны Азербайджана и Турции.
Армия
13 сентября 2021 г. 10:02
Завершились совместные учения ВМС Азербайджана и Турции
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В военно-морских силах состоялось мероприятие по случаю завершения учений групп подводного нападения и обороны Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Выступивший на мероприятии командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров отметил, что поставленные на учениях задачи были успешно и профессионально выполнены военнослужащими двух братских стран.

Контр-адмирал С.Бекиров вручил отличившимся на учениях военнослужащим почетные грамоты и ценные подарки, и пожелал им успехов на службе.

Отметим, что целью совместных учений было совершенствование взаимодействия подразделений в ходе ведения боевых действий, обеспечение их слаженности при выполнении задач специального назначения, а также развитие навыков и умений управления подразделениями.

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Версия на английском языке Naval Forces of Azerbaijan and Turkey complete joint exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin birgə təlimləri başa çatıb

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