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    Завершились крупномасштабные учения азербайджанской армии

    Прошло совещание, посвященное итогам учений

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Под руководством министра обороны Азербайджана, генерала-полковника Закира Гасанова прошло совещание, посвященное итогам крупномасштабных учений. На совещании принимало участие руководство министерства и Вооруженных сил, а также командиры подразделений, начальники штабов, ответственные офицеры.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Выступивший министр обороны проанализировал ход учений, дал высокую оценку боевой подготовке личного состава, отметил важность проведения подобных мероприятий, поставил перед командирами и начальниками соответствующие задачи.

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