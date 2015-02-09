Завершились крупномасштабные учения азербайджанской армии

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Под руководством министра обороны Азербайджана, генерала-полковника Закира Гасанова прошло совещание, посвященное итогам крупномасштабных учений. На совещании принимало участие руководство министерства и Вооруженных сил, а также командиры подразделений, начальники штабов, ответственные офицеры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Выступивший министр обороны проанализировал ход учений, дал высокую оценку боевой подготовке личного состава, отметил важность проведения подобных мероприятий, поставил перед командирами и начальниками соответствующие задачи.