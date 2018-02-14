Замминистра обороны встретился с представителями медиа

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ 14-го февраля в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил при совместной организации министерства обороны и Совета прессы состоялась встреча с представителями ведущих медиа страны, посвященная широкому освещению в средствах массовой информации праздничных мероприятий по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской Армии.

Как сообщает Report, поприветствовав участников встречи от имени министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев отметил, что с целью обеспечения выполнения задач, исходящих из распоряжения президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева об объявлении 2018-го года "Годом Азербайджанской Демократической Республики", подготовлен приказ министра обороны и утвержден план мероприятий.

Заместитель министра всесторонне проинформировал участников о реформах, проводимых благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего в последнее время в сфере повышения уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава Азербайджанской Армии, усиления материально-технического обеспечения воинских частей и подразделений, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих.

Генерал-лейтенант К.Велиев отметил, что как результат проводимых в последние годы значимых работ в армии многие отслужившие в армии граждане вновь обращаются с просьбой о принятии их на сверхсрочную военную службу по собственному желанию.

Затронув вопросы совершенствования военного образования, замминистра отметил, что благодаря последовательной государственной политике, проводимой в этой сфере, Азербайджан перенял передовой опыт развитых стран.

Подчеркнув немаловажность развития связей со средствами массовой информации, генерал-лейтенант К.Велиев придал большое значение этому сотрудничеству с точки зрения обеспечения объективности и прозрачности в вопросах армейского строительства.

Выступившие в ходе встречи представители различных государственных структур и СМИ, говоря об аспектах, делающих важными сотрудничество армия-медиа, выдвинули предложения, направленные как на повышение плодотворности данного сотрудничества, так и на усиление пропаганды патриотизма в обществе.

Учитывая актуальность проведения подобных мероприятий, участники встречи выразили уверенность в продолжении взаимного сотрудничества в будущем.