Замминистра оборонпрома Азербайджана освобожден от занимаемой должности - ЭКСКЛЮЗИВ

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Тофиг Рафиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано распоряжение.

Нового назначения на эту должность пока не произведено.

Тофик Юсуф оглы Рафиев родился в 1942 году в городе Баку. В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 15 декабря 2006 года был назначен заместителем министра оборонной промышленности.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен министром оборонной промышленности.