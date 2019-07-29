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Замминистра оборонпрома Азербайджана освобожден от занимаемой должности - ЭКСКЛЮЗИВ

Замминистра оборонпрома Азербайджана освобожден от занимаемой должност

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Тофиг Рафиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано распоряжение.

Нового назначения на эту должность пока не произведено.

Тофик Юсуф оглы Рафиев родился в 1942 году в городе Баку. В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 15 декабря 2006 года был назначен заместителем министра оборонной промышленности.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен министром оборонной промышленности.

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