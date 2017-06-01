Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру обороны Турции Фикри Ишыку и начальнику Генерального штаба генералу армии Хулуси Акару, в связи с погибшими военнослужащими в результате крушения вертолета Вооруженных сил Турции в районе Улудере округа Шеноба провинции Ширнак 31 мая в 21.55 по бакинскому времени.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием о гибели большого количества военнослужащих, включая одного генерала, в результате крушения вертолета в провинции Ширнак братской Турецкой Республики. Мы глубоко опечалены этим жутким событием.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибшим, мы разделяем их горе.

Аллах рехмет элясин".