Закир Гасанов встретился с послом Пакистана в Азербайджане

5 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном развивается так же, как и в других сферах, министр обороны выразил уверенность в его дальнейшем продолжении.

На встрече стороны, подчеркивая, что военные связи отвечают интересам обеих стран, сочли важным активизировать усилия в этом направлении. В ходе обсуждения последних событий в регионе, в котором расположены наши страны, состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения азербайджанской армии и Вооруженных сил Пакистана, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также ряду других вопросов.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны выразил благодарность за поддержку Пакистаном позиции Азербайджана в международных организациях в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и подчеркнул, что Азербайджан также поддерживает территориальную целостность Исламской Республики Пакистан.

Выразив признательность послу за усилия, оказанные в расширении связей в военной и военно-технической сферах между Азербайджаном и Пакистаном за период дипломатической деятельности в нашей стране, генерал-полковник З.Гасанов пожелал ему успехов в дальнейшей службе.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что расстается с нашей страной с хорошими впечатлениями и навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа. Посол отметил, что несмотря на отдаленное друг от друга расположение наших стран с географической точки зрения, между нашими народами исторически сложились дружеские отношения. Подчеркнув, что отношения в различных сферах, развиваясь, достаточно укрепились, пакистанский посол отметил наличие большого потенциала для военного сотрудничества двух стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было подчеркнуто, что военное сотрудничество между странами построено на дружественных и братских отношениях и является взаимовыгодным для обеих сторон.