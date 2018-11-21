Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Грузии

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Стороны обменялись мнениями по обеспечению безопасности региональных экономических проектов, сотрудничеству на двусторонней основе и в рамках программ НАТО, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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