Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонной промышленности Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Турцию встретился с председателем Комитета оборонной промышленности этой страны Халуком Гёргюном.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Турцию встретился с председателем Комитета оборонной промышленности этой страны Халуком Гёргюном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, были обсуждены перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.