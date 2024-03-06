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Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонной промышленности Турции

Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонной промышленности Турции Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Турцию встретился с председателем Комитета оборонной промышленности этой страны Халуком Гёргюном.
Армия
6 марта 2024 г. 19:52
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонной промышленности Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Турцию встретился с председателем Комитета оборонной промышленности этой страны Халуком Гёргюном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, были обсуждены перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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