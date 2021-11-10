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Закир Гасанов уволил полковника-лейтенанта

Закир Гасанов уволил полковника-лейтенанта 09:47
Армия
10 ноября 2021 г. 10:04
Закир Гасанов уволил полковника-лейтенанта
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Главный редактор газеты "Azərbaycan Ordusu" полковник-лейтенант Ильхам Бехбудов снят с занимаемой должности.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Согласно приказу, И.Бехбудов снят с занимаемой должности и уволен из рядов Вооруженных сил.

Должность главного редактора газеты "Azərbaycan Ordusu" остается пока вакантной. Временно эти обязанности исполняет капитан Мухаммед Насирли.

В Министерстве бороны подтвердили Report эту информацию.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov polkovnik-leytenantı işdən çıxarıb

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