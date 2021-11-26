Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства приняли участие в церемонии вручения беретов личному составу новосозданной оперативной воинской части коммандос.
Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, Закир Гасанов подчеркнул важность курсов подготовки коммандос, опирающихся на опыт Вооруженных сил Турции, в повышении профессионализма военнослужащих, и пожелал личному составу успехов на службе.
Министр обороны дал соответствующие указания личному составу быть готовыми в любой момент к выполнению новых боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана.
Генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил мужество и героизм, проявленные военнослужащими Азербайджанской армии, в том числе личным составом воинской части, в Отечественной войне.