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Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач

Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства приняли участие в церемонии вручения беретов личному составу новосозданной оперативной воинской части коммандос.
Армия
26 ноября 2021 г. 10:48
Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства приняли участие в церемонии вручения беретов личному составу новосозданной оперативной воинской части коммандос.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, Закир Гасанов подчеркнул важность курсов подготовки коммандос, опирающихся на опыт Вооруженных сил Турции, в повышении профессионализма военнослужащих, и пожелал личному составу успехов на службе.

Министр обороны дал соответствующие указания личному составу быть готовыми в любой момент к выполнению новых боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил мужество и героизм, проявленные военнослужащими Азербайджанской армии, в том числе личным составом воинской части, в Отечественной войне.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister gives instructions to commandos on being constantly ready for fulfilling new combat tasks 
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov komandolara yeni döyüş tapşırıqlarının icrasına hazır olmağı tapşırıb

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