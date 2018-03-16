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    Закир Гасанов: Широкомасштабные учения Азербайджанской Армии прошли на высоком уровне

    В министерстве обороны состоялось совещание по итогам широкомасштабных учений
    © Mod.gov.az

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание по итогам широкомасштабных учений с участием руководства министерства, Азербайджанской Армии, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе ответственных офицеров.

    Как сообщили Report в министерстве, выступивший на совещании министр обороны, проанализировав итоги широкомасштабных учений, проведенных в соответствии с планом, утвержденным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что в ходе учений, проведенных на различных полигонах и учебных участках, все поставленные задачи были успешно выполнены.

    Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на качественно новый уровень. Все привлеченные к учениям штабы выполнили поставленные задачи.

    Министр подчеркнул, что в ходе практического выполнения тактических действий, соединения и воинские части продемонстрировали высокий уровень подготовки. Это свидетельствует о том, что на этих учениях Азербайджанская Армия достигла высоких показателей в оперативной и боевой подготовке.

    Отметив, что учения прошли на высоком уровне, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность проведения подобных учений и довел до участников совещания соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на Азербайджанскую Армию.

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