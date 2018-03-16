Закир Гасанов: Широкомасштабные учения Азербайджанской Армии прошли на высоком уровне

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание по итогам широкомасштабных учений с участием руководства министерства, Азербайджанской Армии, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе ответственных офицеров.

Как сообщили Report в министерстве, выступивший на совещании министр обороны, проанализировав итоги широкомасштабных учений, проведенных в соответствии с планом, утвержденным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что в ходе учений, проведенных на различных полигонах и учебных участках, все поставленные задачи были успешно выполнены.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на качественно новый уровень. Все привлеченные к учениям штабы выполнили поставленные задачи.

Министр подчеркнул, что в ходе практического выполнения тактических действий, соединения и воинские части продемонстрировали высокий уровень подготовки. Это свидетельствует о том, что на этих учениях Азербайджанская Армия достигла высоких показателей в оперативной и боевой подготовке.

Отметив, что учения прошли на высоком уровне, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность проведения подобных учений и довел до участников совещания соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на Азербайджанскую Армию.