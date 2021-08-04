Закир Гасанов проверил уровень боеготовности армии

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, и проверил уровень боеготовности личного состава.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.
Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками.
Министр дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.