Закир Гасанов проверил уровень боеготовности армии

Закир Гасанов проверил уровень боеготовности армии

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, и проверил уровень боеготовности личного состава.

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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, и проверил уровень боеготовности личного состава. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности. Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками. Министр дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook