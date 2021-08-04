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Закир Гасанов проверил уровень боеготовности армии

Закир Гасанов проверил уровень боеготовности армии Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, и проверил уровень боеготовности личного состава.
Армия
4 августа 2021 г. 18:14
Закир Гасанов проверил уровень боеготовности армии

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, и проверил уровень боеготовности личного состава.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками.

Министр дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov ordunun döyüşə hazırlıq səviyyəsini yoxlayıb, tapşırıqlar verib

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