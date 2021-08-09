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Закир Гасанов проверил готовность команды к участию в конкурсе "Кубок моря"

Закир Гасанов проверил готовность команды к участию в конкурсе "Кубок моря" Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военно-морские силы, чтобы проверить готовность команды страны к участию в конкурсе "Кубке моря", который состоится в рамках Армейских международных игр-2021.
Армия
9 августа 2021 г. 11:59
Закир Гасанов проверил готовность команды к участию в конкурсе Кубок моря

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военно-морские силы, чтобы проверить готовность команды страны к участию в конкурсе "Кубке моря", который состоится в рамках Армейских международных игр-2021.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутому на территории воинской части, почтена память великого лидера.

Министр обороны проверил обеспечение и оснащение экипажей, а также уровень подготовки кораблей и личного состава, которые представят нашу страну.

Было доложено, что в конкурсе, стартующем с 22 августа в городе Энзели Исламской Республики Иран, планируется участие 66 азербайджанских военных моряков сторожевых кораблей G-122 и G-124.

Министр пожелал успехов военным морякам Азербайджана, неизменно демонстрирующим хорошие результаты в конкурсе, дал соответствующие поручения для достойного представления нашей страны.

Затем З.Гасанову был представлен капитально отремонтированный сторожевой корабль G-121. Отмечалось, что корабль способен успешно выполнять задачи по уничтожению вражеских целей в море, обеспечению безопасности нефтегазопроводов и защите энергетической инфраструктуры от диверсионных групп.

В ходе осмотра сторожевого корабля G-121 министр высоко оценил проделанную работу и дал соответствующие поручения по дальнейшему повышению профессионального уровня военнослужащих ВМС.

В заключение был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность ВМС.

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Версия на английском языке ФотоDefense Minister inspects readiness of team to participate in "Sea Cup" contest
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri “Dəniz Kuboku” müsabiqəsində iştirak edəcək komandamızın hazırlığını yoxlayıb

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