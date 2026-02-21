Закир Гасанов проверил деятельность подразделений ПВО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил служебно-боевую деятельность подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В инспекции также принял участие заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде.

Отмечается, что в командном пункте воинской части министр заслушал доклады о выполнении служебных задач и текущей обстановке.

Руководство ведомства также наблюдало за проведением занятий по специальной подготовке. Профессиональный уровень личного состава, применение теоретических знаний на практике и навыки использования вооружения и техники получили высокую оценку.

Закир Гасанов поручил Командованию воздушного боя обеспечить углубленное изучение тактико-технических характеристик новых образцов вооружения и техники, поступивших на вооружение подразделений ПВО, а также повысить уровень их эффективного и безопасного применения в боевых условиях.