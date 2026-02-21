Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Закир Гасанов проверил деятельность подразделений ПВО

    Армия
    • 21 февраля, 2026
    • 16:38
    Закир Гасанов проверил деятельность подразделений ПВО

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил служебно-боевую деятельность подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (ВВС).

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В инспекции также принял участие заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде.

    Отмечается, что в командном пункте воинской части министр заслушал доклады о выполнении служебных задач и текущей обстановке.

    Руководство ведомства также наблюдало за проведением занятий по специальной подготовке. Профессиональный уровень личного состава, применение теоретических знаний на практике и навыки использования вооружения и техники получили высокую оценку.

    Закир Гасанов поручил Командованию воздушного боя обеспечить углубленное изучение тактико-технических характеристик новых образцов вооружения и техники, поступивших на вооружение подразделений ПВО, а также повысить уровень их эффективного и безопасного применения в боевых условиях.

    Лента новостей