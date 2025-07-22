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Закир Гасанов и Вугар Мустафаев приняли участие в открытии IDEF-2025 в Турции

Закир Гасанов и Вугар Мустафаев приняли участие в открытии IDEF-2025 в Турции Делегация во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым принимает участие в выставке IDEF 2025 в Турции.
Армия
22 июля 2025 г. 17:20
Закир Гасанов и Вугар Мустафаев приняли участие в открытии IDEF-2025 в Турции

Делегация во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым принимает участие в выставке IDEF-2025 в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечено, что в рамках выставки IDEF-2025 на стенде ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" представлена продукция компаний MIRAS, Q-STP, Synapline, USH Group, RD Smart и Improtex.

На выставке демонстрируются 131 наименование изделий оборонного назначения, включая различные виды стрелкового оружия, средства ближнего боя, минометы, боеприпасы различных калибров, беспилотные летательные аппараты, производимые на предприятиях Миноборонпрома.

На IDEF-2025 впервые представлены модернизированная снайперская винтовка калибра 7,62x54 мм, 2 вида крупнокалиберного пехотного пулемета калибра 12,7x108 мм и крупнокалиберный пулемет калибра 14,5x114 мм.

В рамках визита запланированы встречи главы Миноборонпрома с официальными лицами ряда стран и руководителями крупных компаний.

16:33

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в открытии 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2025 в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Закира Гасанова сопровождает высокопоставленная делегация Минобороны Азербайджана. Визит делегации в Турцию организован по приглашению министра национальной обороны страны Яшара Гюлера.

В рамках визита делегация планирует ознакомиться с представленными на выставке вооружением и техникой. Также запланированы встречи с представителями других стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov və Vüqar Mustafayev Türkiyədə Müdafiə Sənayesi Sərgisinin açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB

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