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    Министр обороны Азербайджана посетил мобильный полевой госпиталь в прифронтовой зоне

    Закир Гасанов дал соответствующие указания

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Находящийся в прифронтовой зоне по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили функционирующий здесь мобильный полевой госпиталь, который приспособлен к местным условиям.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    После ознакомления с условиями, созданными в мобильном полевом госпитале, который оснащен самым современным медицинским оборудованием и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи в военной обстановке, министр обороны дал соответствующие указания.

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