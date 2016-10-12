Министр обороны Азербайджана посетил мобильный полевой госпиталь в прифронтовой зоне

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Находящийся в прифронтовой зоне по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили функционирующий здесь мобильный полевой госпиталь, который приспособлен к местным условиям.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После ознакомления с условиями, созданными в мобильном полевом госпитале, который оснащен самым современным медицинским оборудованием и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи в военной обстановке, министр обороны дал соответствующие указания.