Закир Гасанов поручил максимально повысить безопасность личного состава

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Центральном командном пункте министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов провел расширенное служебное совещание с командным составом Азербайджанской Армии. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, а также другие должностные лица.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым на Азербайджанскую армию и, проанализировав последнюю ситуацию, сложившуюся на линии противостояния войск, дал соответствующие указания в связи с уделением основного внимания на более качественную организацию боевого дежурства, широкое применение специальных технических средств с целью максимального обеспечения безопасности личного состава.

Министр также дал поручения по завершению подготовительных работ к зимнему периоду, а также боевому и материально-техническому обеспечению личного состава с учетом особенностей горной местности.

В ходе совещания генерал-полковник З.Гасанов поставил перед должностными лицами конкретные задачи по организации работы с молодыми солдатами, повышению плодотворности индивидуальной и воспитательной работы, интенсивности теоретических занятий, проводимых на тренажерах и в учебных центрах, анализу деятельности военнослужащих сверхсрочной службы и проведению соревнований по различным специальностям.