Закир Гасанов: Поддержка братской Турции дает нам силы

"Азербайджанская армия одержала победу при освобождении своих оккупированных земель при поддержке Вооруженных сил Турции, использовав современные технологии и новую боевую тактику”.

"Азербайджанская армия одержала победу при освобождении своих оккупированных земель при поддержке Вооруженных сил Турции, использовав современные технологии и новую боевую тактику”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, выступая на открытии совместных летно-тактических учений “TurAz Şahini-2021” в турецком городе Конья.

“Это демонстрирует всему миру нерушимость и вечность азербайджано-турецкого братства. Поддержка братской Турции дает нам силы. Азербайджанский народ очень ценит эту поддержку", - подчеркнул З.Гасанов.