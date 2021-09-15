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Закир Гасанов: Поддержка братской Турции дает нам силы

Закир Гасанов: Поддержка братской Турции дает нам силы "Азербайджанская армия одержала победу при освобождении своих оккупированных земель при поддержке Вооруженных сил Турции, использовав современные технологии и новую боевую тактику”.
Армия
15 сентября 2021 г. 14:36
Закир Гасанов: Поддержка братской Турции дает нам силы
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"Азербайджанская армия одержала победу при освобождении своих оккупированных земель при поддержке Вооруженных сил Турции, использовав современные технологии и новую боевую тактику”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, выступая на открытии совместных летно-тактических учений “TurAz Şahini-2021” в турецком городе Конья.

“Это демонстрирует всему миру нерушимость и вечность азербайджано-турецкого братства. Поддержка братской Турции дает нам силы. Азербайджанский народ очень ценит эту поддержку", - подчеркнул З.Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Türkiyə kimi qardaşımızın yanımızda olması bizə güc verir"

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