Закир Гасанов ознакомился с современной боевой техникой и другой продукцией военного назначения в Китае

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Китайскую Народную Республику Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил компанию “Poly Technologies”, которая входит в военно-промышленный комплекс этой страны.

Как передает Report, в ходе встречи с руководством компании генерал-полковник З.Гасанов был подробно проинформирован о деятельности военно-промышленного предприятия.

Затем Министр обороны ознакомился с современной военной техникой и другой продукцией военного назначения, производимыми на предприятии.