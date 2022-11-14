Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию с официальным визитом

14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе прибыл с официальным визитом в эту страну.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Генерал-полковник З.Гасанов прибыл в парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где посетил памятник общенациональному лидеру и с уважением почтил его память, возложив венок к памятнику.
В рамках визита планируется проведение ряда встреч генерал-полковника З.Гасанова с военно-политическим руководством Грузии.