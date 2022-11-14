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Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию с официальным визитом

Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию с официальным визитом 14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе совершил официальный визит в эту страну
Армия
14 ноября 2022 г. 12:21
Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию с официальным визитом

14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе прибыл с официальным визитом в эту страну.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов прибыл в парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где посетил памятник общенациональному лидеру и с уважением почтил его память, возложив венок к памятнику.

В рамках визита планируется проведение ряда встреч генерал-полковника З.Гасанова с военно-политическим руководством Грузии.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Minister Zakir Hasanov visiting Georgia
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Gürcüstana rəsmi səfərə gedib

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