Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба Турции перспективы развития сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию провел встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил этой страны Метином Гюраком.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию провел встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил этой страны Метином Гюраком.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что азербайджано-турецкие отношения построены на дружбе и взаимном доверии, а сотрудничество между странами является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.