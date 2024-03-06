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Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба Турции перспективы развития сотрудничества

Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба Турции перспективы развития сотрудничества Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию провел встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил этой страны Метином Гюраком.
Армия
6 марта 2024 г. 18:09
Закир Гасанов обсудил с начальником Генштаба Турции перспективы развития сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию провел встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил этой страны Метином Гюраком.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что азербайджано-турецкие отношения построены на дружбе и взаимном доверии, а сотрудничество между странами является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin Baş Qərargah rəisi ilə hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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