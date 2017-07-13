Закир Гасанов: Контракт по поставке Азербайджану российского вооружения выполнен на 90%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Контракт на поставку из России танков, ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и установок "Мста-С" выполнен на 90%, Баку оплатил вооружения и успешно их применяет.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью РИА Новости.

"Контракт уже выполнен практически на 90%. Мы его оплатили. Остались мелочи. Все уже давно в Азербайджане и успешно применяется… Все это современное оружие, которое мы освоили и применяем", - заявил З.Гасанов.

Наряду с этим глава ведомства подчеркнул, что азербайджанская сторона изучает опыт России в боевых действиях в Сирии.

"Неоднократно мы обменивались мнением с министром обороны России Сергеем Шойгу. И наши соответствующие главки общались. Материал, спасибо российской стороне, они нам представили. Мы примеряем это к своему региону", - отметил министр обороны.