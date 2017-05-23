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    Закир Гасанов: Мы пришли к соглашению в области совместной борьбы с терроризмом и сепаратизмом

    Министр обороны Азербайджана: Наше сотрудничество в сфере обороны служит безопасности, миру и экономическому развитию

    Батуми. 23 мая. REPORT.AZ/ "На трехсторонней встрече министров обороны мы обсудили очень важные вопросы в области безопасности и обороны".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов после трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Батуми.

    Министр отметил, что встреча имела очень хорошие результаты: "Мы обсудили ситуацию в регионе, и решили увеличить свои усилия для повышения региональной безопасности. На встрече мы пришли к соглашению по ведению совместной борьбы с терроризмом и сепаратизмом".

    З.Гасанов отметил, что совместное сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии в области обороны полностью служит повышению безопасности, миру и экономическому развитию.

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