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Задержаны 10 граждан Шри-Ланки, пытавшихся перейти из Азербайджана в Иран

Задержаны 10 граждан Шри-Ланки, пытавшихся перейти из Азербайджана в Иран 12 августа около 22:00 рядом с погранзаставой близ села Беюк-Бехменли Физулинского района пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) по подозрению в нарушении государственный границы Азербайджана были задержаны 10 граждан Шри-Л
Армия
16 августа 2022 г. 15:55
Задержаны 10 граждан Шри-Ланки, пытавшихся перейти из Азербайджана в Иран

12 августа около 22:00 рядом с погранзаставой близ села Беюк-Бехменли Физулинского района пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) по подозрению в нарушении государственный границы Азербайджана были задержаны 10 граждан Шри-Ланки.

Об этом Report сообщили в пресс-центре (ГПС).

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что иностранцы 25 и 29 июля официально прибыли в нашу страну в качестве туристов, чтобы затем в сопровождении гражданина Ирана по имени Алирза перебраться в одну из европейских стран. Для этого они хотели незаконно пересечь государственную границу Азербайджана и перебраться в Иран, а оттуда в Турцию.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и пресечению канала нелегальной миграции.

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Версия на английском языке 10 Sri Lankan citizens attempting to violate Azerbaijani border detained
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərhədini pozmaq istəyən 10 Şri-Lanka vətəndaşı saxlanılıb

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