Задержаны 10 граждан Шри-Ланки, пытавшихся перейти из Азербайджана в Иран

12 августа около 22:00 рядом с погранзаставой близ села Беюк-Бехменли Физулинского района пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) по подозрению в нарушении государственный границы Азербайджана были задержаны 10 граждан Шри-Л

12 августа около 22:00 рядом с погранзаставой близ села Беюк-Бехменли Физулинского района пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) по подозрению в нарушении государственный границы Азербайджана были задержаны 10 граждан Шри-Ланки.

Об этом Report сообщили в пресс-центре (ГПС).

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что иностранцы 25 и 29 июля официально прибыли в нашу страну в качестве туристов, чтобы затем в сопровождении гражданина Ирана по имени Алирза перебраться в одну из европейских стран. Для этого они хотели незаконно пересечь государственную границу Азербайджана и перебраться в Иран, а оттуда в Турцию.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и пресечению канала нелегальной миграции.