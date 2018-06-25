Высший пилотаж в небе над Баку

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Самолеты и вертолеты Военно-Воздушных Сил совершили очередные тренировочные полеты над Баку в связи с подготовкой к параду по случаю 100-летия Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, в ходе тренировок военные самолеты выполнили сложные пилотажные фигуры, которые продемонстрируют на авиашоу во время военного парада.

Полеты преимущественно были выполнены над площадью "Азадлыг", где пройдет парад.

26 июня в Баку состоится парад в связи со 100-летием Азербайджанской армии.