Выполнен очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, которые проводятся в нашей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

На этом этапе учений подразделения, проходя через территорию с различным рельефом местности, выполнили учебно-боевые задачи по организации и проведению контрнаступательных операций с применением вооружения и бронетехники, нанесению упреждающих ударов по живой силе и боевой технике условного противника, а также по освобождению стратегически выгодных районов и рубежей.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм во взаимодействии с другими элементами боевого порядка.