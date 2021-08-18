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ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии 17 августа с 21:55 до 01:00 18 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Басаркечяр и Шишгая Басаркечярского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении насел
Армия
18 августа 2021 г. 09:41
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

С 21:55 17 августа до 01:00 18 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Басаркечяр и Шишгая Басаркечярского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису Кельбаджарского района и Галакенд Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenian armed forces fire on Azerbaijani positions
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan mövqelərini atəşə tutub

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