ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана

9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Сад

9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.