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ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана

ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана 9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Сад
Армия
9 августа 2021 г. 10:42
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана
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9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке MoD: Armenian armed forces fired at Azerbaijani positions in Nakhchivan direction
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan silahlı qüvvələri Naxçıvandakı mövqelərimizi atəşə tutub"

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