ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре

12:02

Подразделения армянских вооруженных сил, начиная с ночи 15 ноября, с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Наши позиции подверглись интенсивному обстрелу со стороны противника, который использовал разнокалиберное стрелковое оружие, включая снайперские винтовки и гранатометы. Кроме того, 15 ноября подразделения ВС Армении обстреляли трактор, задействованный в дорожных работах в этом направлении, и два автомобиля марки КамАЗ, поставляющие снабжение для азербайджанских военных. Несмотря на повреждение техники, пострадавших среди личного состава нет. Подразделениями азербайджанской армии, расположенные на этом направлении, были принимаются адекватные меры в целях пресечения провокаций противника. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений Азербайджана. Еще раз заявляем, что вся ответственность за последствия любого противостояния на государственной границе ляжет на военно-политическое руководство Армении", - говорится в заявлении Министерства обороны.