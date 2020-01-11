Вражеские провокации в направлении Газаха и Агстафы пресечены

Продолжаются провокации противника против боевых позиций Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС), осуществляющей оборону и защиту азербайджано-армянской государственной границы в направлении Газахского и Агстафинского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Отмечено, что в последние дни азербайджанские пограничные боевые пункты и военные транспортные средства в разное время суток неоднократно подвергались обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны Вооруженных сил Армении.

Во всех случаях провокации противника были пресечены, а вражеский обстрел подавлен ответным огнем.