Вражеская армия совершила очередную диверсию в направлении Нахчывана, ранен азербайджанский солдат

В результате грубого нарушения вражеской стороной 15 августа в 21:30 режима прекращения огня в направлении Нахчыванской Автономной Республики азербайджано-армянской границы был ранен азербайджанский военнослужащий.

Как сообщили Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, во время инженерных работ в направлении Садаракского района Нахчыванской АР, в результате снайперского огня, открытого с позиции противника, был ранен призванный на действительную военную службу из города Нахчыван Бабаев Гасан Адиль оглу 2000 г.р. Раненому солдату незамедлительно была оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.

Хотя Армения целенаправленно пытается усугубить ситуацию в направлении Нахчывана, подразделения Отдельной общевойсковой армии полностью контролируют оперативную ситуацию на госгранице.