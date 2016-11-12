Вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабные учения

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12-го по 18-ое ноября в Вооруженных cилах начались крупномасштабные учения с целью проверки системы управления войсками и боевого применения оружия в полевых условиях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К учениям привлечены до 60 тысяч личного состава, более 50 единиц самолетов и вертолетов, более 150 единиц танков и бронетехники, а также до 700 систем ракетных войск и артиллерии.

Во время учений будут выполняться задачи по ведению обороны, перегруппировке и приведению войск в боеготовность, подготовке и проведению операций по контрнаступлению. С целью проведения воздушной разведки будут применяться беспилотные летательные аппараты.