Воинские объединения Азербайджанской армии выполняют поставленные задачи - ВИДЕО

14 ноября, 2018 13:55

© mod.gov.az https://report.az/storage/news/77d2c793eb870b163aa725c7b7bfb5d9/e2d7acd8-a606-4d74-9077-4991f452258c_292.jpg Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану командно-штабных военных игр, проводимых в Азербайджанской армии, воинские объединения поэтапно выполняют поставленные задачи. Как сообщили Report в министерстве обороны, в штабах объединений завершается планирование операций, и командиры приступают к непосредственному руководству действиями войск в различных направлениях.