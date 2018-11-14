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    Воинские объединения Азербайджанской армии выполняют поставленные задачи - ВИДЕО

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    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану командно-штабных военных игр, проводимых в Азербайджанской армии, воинские объединения поэтапно выполняют поставленные задачи.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в штабах объединений завершается планирование операций, и командиры приступают к непосредственному руководству действиями войск в различных направлениях.

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