Военный прокурор: В Азербайджанской армии искоренено дезертирство

Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Вооруженных силах Азербайджана были проведены коренные реформы, проделана огромная работа. Эффективная совместная деятельность военной прокуратуры и соответствующих структур в последние годы

Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Вооруженных силах Азербайджана были проведены коренные реформы, проделана огромная работа. Эффективная совместная деятельность военной прокуратуры и соответствующих структур в последние годы привела к значительному сокращению числа преступлений, совершенных военнослужащими на службе, а дезертирство практически искоренено. Эта успешная тенденция продолжается.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального прокурора – военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

По словам Х.Велиева, по сравнению с 8 месяцами 2020 года, в соответствующем периоде 2021 года преступления, связанные со злоупотреблением или превышением должностных полномочий, снизились на 26,7%, связанные с небрежным отношением к службе - на 11,1%, с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими - на 53,2%, с уклонением от исполнения воинских обязанностей - на 48,3%.