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Военный прокурор Азербайджана об арестованных армянских боевиках

Военный прокурор Азербайджана об арестованных армянских боевиках Следует особо отметить, что по фактам преступлений армянских военных подразделений, совершенных начиная с 27 сентября 2020 года вдоль линии соприкосновения, обстреливающих позиции наших военнослужащих и места компактного проживания мирного населения Азерб
Армия
1 октября 2021 г. 10:05
Военный прокурор Азербайджана об арестованных армянских боевиках
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Следует особо отметить, что по фактам преступлений армянских военных подразделений, совершенных начиная с 27 сентября 2020 года вдоль линии соприкосновения, обстреливающих позиции наших военнослужащих и места компактного проживания мирного населения Азербайджана из оружия различного калибра, в том числе убийства и нанесения телесных повреждений различной степени тяжести нашим военнослужащим и мирным жителям, в органах Военной прокуратуры заведены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, выполнены интенсивные оперативно-следственные действия.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

"Армянским военнослужащим Людвигу Мкртчяну и Алеше Хосровяну были выдвинуты обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), в отношении них решением суда принята мера пресечения в виде ареста, решением Бакинского военного суда они приговорены к 20 годам тюремного заключения", - отметил Х.Велиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani Military Prosecutor speaks about arrested Armenian militants 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Hərbi prokuroru həbs olunan erməni silahlılarından danışıb

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