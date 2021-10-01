Военный прокурор Азербайджана об арестованных армянских боевиках

Следует особо отметить, что по фактам преступлений армянских военных подразделений, совершенных начиная с 27 сентября 2020 года вдоль линии соприкосновения, обстреливающих позиции наших военнослужащих и места компактного проживания мирного населения Азерб

Следует особо отметить, что по фактам преступлений армянских военных подразделений, совершенных начиная с 27 сентября 2020 года вдоль линии соприкосновения, обстреливающих позиции наших военнослужащих и места компактного проживания мирного населения Азербайджана из оружия различного калибра, в том числе убийства и нанесения телесных повреждений различной степени тяжести нашим военнослужащим и мирным жителям, в органах Военной прокуратуры заведены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, выполнены интенсивные оперативно-следственные действия.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

"Армянским военнослужащим Людвигу Мкртчяну и Алеше Хосровяну были выдвинуты обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), в отношении них решением суда принята мера пресечения в виде ареста, решением Бакинского военного суда они приговорены к 20 годам тюремного заключения", - отметил Х.Велиев.