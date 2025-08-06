Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре, пять пострадавших

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении пяти военнослужащих в результате подрыва военного грузовика на мине в Кяльбаджаре.

Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Report.

Согласно информации, военная прокуратура Кяльбаджарского района возбудила уголовное дело, ведется расследование инцидента.

11:00

В Кяльбаджарском районе военный грузовик подорвался на мине, установленной армянскими вооруженными силами.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, в результате инцидента пострадали четыре азербайджанских военнослужащих.

Согласно заявлению, инцидент произошел 5 августа около 19:05 по местному времени. Военный транспорт выполнял задачи по материально-техническому обеспечению подразделений.

Пострадавшие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Жизни раненых находятся вне опасности.

По факту происшествия начато расследование.