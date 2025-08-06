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Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре, пять пострадавших

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре, пять пострадавших Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре
Армия
6 августа 2025 г. 11:20
Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре, пять пострадавших

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении пяти военнослужащих в результате подрыва военного грузовика на мине в Кяльбаджаре.

Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Report.

Согласно информации, военная прокуратура Кяльбаджарского района возбудила уголовное дело, ведется расследование инцидента.

11:00

В Кяльбаджарском районе военный грузовик подорвался на мине, установленной армянскими вооруженными силами.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, в результате инцидента пострадали четыре азербайджанских военнослужащих.

Согласно заявлению, инцидент произошел 5 августа около 19:05 по местному времени. Военный транспорт выполнял задачи по материально-техническому обеспечению подразделений.

Пострадавшие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Жизни раненых находятся вне опасности.

По факту происшествия начато расследование.

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Версия на английском языке Military truck hits mine in Kalbajar, five injured
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə hərbi yük avtomobili minaya düşüb, 5 hərbçi xəsarət alıb, cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

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