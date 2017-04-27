Военный эксперт: Приобретаемое у России оружие нападения усиливает азербайджанскую армию

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Поэтапно из России в нашу страну привозится очередная партия современной военной техники различного назначения, согласно подписанному между Азербайджаном и Россией договору военно-технического сотрудничества. Полагаю, что 26 апреля общественности было продемонстрировано не все оружие и техника, а лишь мизерная часть приобретенного министерством обороны оружия. Потому что демонстрация всего приобретенного оружия и техники недопустима с точки зрения безопасности".

Как сообщает Report, об этом заявил военный эксперт, полковник-лейтенант в запасе Миршамиль Хадыев.

Он отметил, что это оружие и техника не куплены для демонстрации на параде или для рядового смотра: "Они куплены конкретно для использования в бою и освобождения наших земель, уничтожения врага. Я уверен, что приобретенные техника и оружие в скором времени будут использованы при исполнении этой священной обязанности.

Я верю, что приобретенные оружие и военная техника в ближайшее время будут освоены специалистами и переданы войскам, расположенным в боевых зонах, чем обеспечат усиление боевых возможностей личного состава в активных боях".

Военный эксперт выделил, что процесс поэтапной с внедрением новых технологий модернизации используемых оружия и техники внесет свою лепту в успешное выполнение Вооруженными силами Азербайджана поставленных задач: "Все видят, что Азербайджанская армия как техническим обеспечением, так и боевыми способностями продолжает уверенно занимать место среди сильных армий в мировом масштабе. Благодаря новинкам наша армия может выполнить и выполнит любую боевую задачу".