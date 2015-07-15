​Военные самолеты и вертолеты Азербайджана осуществили полеты в прифронтовом регионе

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой готовности, самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Азербайджана проводят учебно-боевые полеты над прифронтовой зоной.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Во время учений, в соответствии с боевой ситуацией и условиями применения условным врагом радиоэлектронных барьеров, прошли тренировки по взаимной деятельности с сухопутными войсками по нанесению ударов по наземным, противовоздушным оборонным системам врага и другим целям.