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    ​Военные самолеты и вертолеты Азербайджана осуществили полеты в прифронтовом регионе

    На учениях выполняются задания по нанесению ударов по наземным, противовоздушным оборонным системам врага и другим целям

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой готовности, самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Азербайджана проводят учебно-боевые полеты над прифронтовой зоной.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Во время учений, в соответствии с боевой ситуацией и условиями применения условным врагом радиоэлектронных барьеров, прошли тренировки по взаимной деятельности с сухопутными войсками по нанесению ударов по наземным, противовоздушным оборонным системам врага и другим целям.  

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