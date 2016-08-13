​Военные моряки награждены в конкурсе "Кубок Каспия - 2016"

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Подведены итоги конкурса "Кубок Каспия - 2016", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2016", в которых принимали участие Азербайджанские военные моряки.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, на церемонии награждения приняли участие заместитель командующего Военно-Морскими Силами Азербайджана, капитан первого ранга Субхан Бекиров, командующий Каспийской Флотилией Российской Федерации, контр-адмирал Сергей Пинчук и официальные представители Дагестанской Автономной Республики.

Офицер патрульно-сторожевого корабля G-124, старший лейтенант Исраиль Мамедов удостоен личной награды за проявленное умение и профессионализм.

В соответствии с баллами общего зачета, Азербайджанская команда заняла второе место и награждена специальной медалью в конкурсе "Кубок Каспия - 2016".