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Военные корабли России прибыли в Баку

Военные корабли России прибыли в Баку 17 августа в Баку прибыли малые артиллерийские корабли "Махачкала"и "Астрахань", а также спасательное буксирное судно "СБ-738"Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских ме
Армия
17 августа 2020 г. 17:45
Военные корабли России прибыли в Баку
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17 августа в Баку прибыли малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Астрахань", а также спасательное буксирное судно "СБ-738" Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2020 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией во главе с представителем Каспийской флотилии ВМФ России капитаном 1-го ранга Сергеем Екимовым.

Стороны провели обмен мнениями по организации конкурса "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2020.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın hərbi gəmiləri Bakıya gəlib

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