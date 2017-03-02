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    Военные атташе зарубежных стран посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева

    Были даны ответы на вопросы представителей аппаратов военных атташе из 14 стран в количестве 17-ти человек

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе, аккредитованные в нашей стране, 2 марта посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

    Отмечается, что представители аппаратов военных атташе из 14 стран в количестве более 17-ти человек ознакомились с ходом учебного процесса училища, после чего им был представлен брифинг об учебном заведении и даны ответы на интересующие их вопросы.

    Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.

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