Военные атташе зарубежных стран посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе, аккредитованные в нашей стране, 2 марта посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

Отмечается, что представители аппаратов военных атташе из 14 стран в количестве более 17-ти человек ознакомились с ходом учебного процесса училища, после чего им был представлен брифинг об учебном заведении и даны ответы на интересующие их вопросы.

Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.