Военные атташе посетили Национальную академию авиации

Военные атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, совершили визит в Национальную академию авиации.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в визите принимали участие 17 представителей аппаратов военных атташе 14 государств.

Сначала гостям была представлена подробная информация об истории создания, этапах развития, структуре и деятельности Национальной академии авиации.

Отмечалось, что Национальная академия авиации, начавшая свою деятельность с конца прошлого века, играет важную роль в обеспечении гражданской авиации Азербайджана квалифицированными кадрами. В настоящее время на бакалавриате и в магистратуре академии обучаются более 3000 студентов.

В рамках визита гости понаблюдали за работой симуляторов в Учебном центре Академии, полностью имитирующих полеты. Военные атташе также посетили территорию учебного заведения, Научно-производственное объединение, Музей истории авиации, библиотеку, лаборатории, спортивный комплекс и учебные аудитории, где ознакомились с процессом обучения студентов.

В заключение было сделано совместное фото на память.