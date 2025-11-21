Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Военные атташе посетили Национальную академию авиации

    Армия
    • 21 ноября, 2025
    • 15:32
    Военные атташе посетили Национальную академию авиации

    Военные атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, совершили визит в Национальную академию авиации.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в визите принимали участие 17 представителей аппаратов военных атташе 14 государств.

    Сначала гостям была представлена подробная информация об истории создания, этапах развития, структуре и деятельности Национальной академии авиации.

    Отмечалось, что Национальная академия авиации, начавшая свою деятельность с конца прошлого века, играет важную роль в обеспечении гражданской авиации Азербайджана квалифицированными кадрами. В настоящее время на бакалавриате и в магистратуре академии обучаются более 3000 студентов.

    В рамках визита гости понаблюдали за работой симуляторов в Учебном центре Академии, полностью имитирующих полеты. Военные атташе также посетили территорию учебного заведения, Научно-производственное объединение, Музей истории авиации, библиотеку, лаборатории, спортивный комплекс и учебные аудитории, где ознакомились с процессом обучения студентов.

    В заключение было сделано совместное фото на память.

