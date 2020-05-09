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Военнослужащие посетили ветеранов Великой Отечественной войны - ВИДЕО

​Военнослужащие посетили ветеранов Великой Отечественной войны

По случаю 75-летия Победы над фашизмом военнослужащие посетили ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны. 

Передав праздничные поздравления министра обороны ветеранам войны, военнослужащие от имени министерства вручили им открытки, букеты цветов и единовременную материальную помощь.

Солистами Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова были исполнены патриотические песни военных лет для ветеранов войны, которые были навещены персонально.

Ветераны войны выразили признательность руководству страны и Министерства обороны за постоянное внимание и заботу.

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