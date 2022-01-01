Военнослужащие, отличившиеся на войне, награждаются на основании выявленных фактов

Военнослужащие, отличившиеся в Отечественной войне, награждаются на основании выявленных фактов

Военнослужащие, отличившиеся в Отечественной войне, награждаются на основании выявленных фактов.

Об этом Report сообщил исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Бекир Оруджев.

Чиновник министерства отметил, что победа в Отечественной войне положила конец оккупации, наши земли были освобождены: "Всестороннее доведение до личного состава реалий Отечественной войны и опыта одержанной победы также является обязанностью сотрудников нашего управления".