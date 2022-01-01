О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военнослужащие, отличившиеся на войне, награждаются на основании выявленных фактов

Военнослужащие, отличившиеся на войне, награждаются на основании выявленных фактов Военнослужащие, отличившиеся в Отечественной войне, награждаются на основании выявленных фактов
Армия
1 января 2022 г. 09:16
Военнослужащие, отличившиеся на войне, награждаются на основании выявленных фактов

Военнослужащие, отличившиеся в Отечественной войне, награждаются на основании выявленных фактов.

Об этом Report сообщил исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Бекир Оруджев.

Чиновник министерства отметил, что победа в Отечественной войне положила конец оккупации, наши земли были освобождены: "Всестороннее доведение до личного состава реалий Отечественной войны и опыта одержанной победы также является обязанностью сотрудников нашего управления".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bəkir Orucov: “Müharibədə aşkarlanan faktlar əsasında fərqlənən hərbi qulluqçular təltif olunur”

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
27 декабря 2021 г. 07:54
Названы даты зимних каникул для школьников
Названы даты зимних каникул для школьников
28 декабря 2021 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ
27 декабря 2021 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi