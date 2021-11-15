Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения учений

Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения курсов и учений.

Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения курсов и учений.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Азербайджанские военные присоединились к проводимым Вооруженными силами Турции учениям с целью развития возможностей по созданию укреплений.

Учения в районах Каваккёй и Гелиболу провинции Чанаккале проводились вторым Инженерным корпусом турецкой армии и восемнадцатой механизированной пехотной бригадой.