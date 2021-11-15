Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения учений

Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения курсов и учений.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Азербайджанские военные присоединились к проводимым Вооруженными силами Турции учениям с целью развития возможностей по созданию укреплений.
Учения в районах Каваккёй и Гелиболу провинции Чанаккале проводились вторым Инженерным корпусом турецкой армии и восемнадцатой механизированной пехотной бригадой.
2'nci Kolordu İstihkâm Alay K.lığı ve 18’inci Mekanize Piyade Tugay K.lığı tarafından, Demirci Göleti’nde (Kavakköy/Gelibolu) “İstihkâm Yetenekleri Gösterisi” icra edildi. Faaliyete 18’inci Mekanize Piyade Tugay K.lığında bulunan 1 Azerbaycan Mekanize Piyade Bölüğü de katıldı. pic.twitter.com/QIeUKJeuFc