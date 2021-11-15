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Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения учений

Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения учений Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения курсов и учений.
Армия
15 ноября 2021 г. 16:10
Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения учений
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Военнослужащие Азербайджанской армии отправились в Турцию для прохождения курсов и учений.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Азербайджанские военные присоединились к проводимым Вооруженными силами Турции учениям с целью развития возможностей по созданию укреплений.

Учения в районах Каваккёй и Гелиболу провинции Чанаккале проводились вторым Инженерным корпусом турецкой армии и восемнадцатой механизированной пехотной бригадой.

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Версия на английском языке ВидеоAnother Azerbaijani Army unit sent to Turkey for training
Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Ordusunun daha bir bölüyü təlim üçün Türkiyəyə göndərilib

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